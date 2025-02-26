Роналду извинился за опоздание «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Кришитану Роналду подвел итоги гостевого матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (2:0). Игра началась с задержкой из-за опоздания его команды.

«Это была непростая игра. Первый тайм был сложным, потому что мы ехали на автобусе три часа из-за пробок, а дороги были закрыты. Я хочу извиниться от имени «Аль-Наср» за то, что поздно начали игру. Это не должно повториться. Извините.

Мы начали не очень хорошо, но во втором тайме были немного лучше. Мы справились со своими проблемами и забили два гола, так что мы счастливы.

[Возвращение] должно быть таким. Это «Аль-Наср», мы должны отреагировать... Мы должны продолжать побеждать, и посмотрим, что произойдет.

Матч за матчем мы должны снова обрести уверенность... Мы должны сделать это снова, мы должны побеждать, побеждать, побеждать, и посмотрим, что будет», – сказал Роналду SSC Sports.