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Роналду извинился за опоздание «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Кришитану Роналду подвел итоги гостевого матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (2:0). Игра началась с задержкой из-за опоздания его команды.

«Это была непростая игра. Первый тайм был сложным, потому что мы ехали на автобусе три часа из-за пробок, а дороги были закрыты. Я хочу извиниться от имени «Аль-Наср» за то, что поздно начали игру. Это не должно повториться. Извините.

Мы начали не очень хорошо, но во втором тайме были немного лучше. Мы справились со своими проблемами и забили два гола, так что мы счастливы.

[Возвращение] должно быть таким. Это «Аль-Наср», мы должны отреагировать... Мы должны продолжать побеждать, и посмотрим, что произойдет.

Матч за матчем мы должны снова обрести уверенность... Мы должны сделать это снова, мы должны побеждать, побеждать, побеждать, и посмотрим, что будет», – сказал Роналду SSC Sports.

  • Португалец забил в этом матче 925-й гол в карьере, а также заработал пенальти, который пробил Садио Мане.
  • «Аль-Наср» занимает в чемпионате Саудовской Аравии с 47 очками после 22 матчей. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада», который провел на игру меньше, составляет 8 баллов.

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Источник: ESPN

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