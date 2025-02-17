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  • Роналду пригласили на чемпионский боксерский поединок между двумя россиянами

Роналду пригласили на чемпионский боксерский поединок между двумя россиянами

Криштиану Роналду может посетить еще один статусный бой в Эр-Рияде.

Нападающего «Аль-Насра» пригласили на боксерский поединок между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Это будет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира. Он состоится 22 февраля.

«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев – Бивол», – сообщили организаторы.

  • В октябре Бетербиев победил Бивола решением судей.
  • Артур будет защищать 4 пояса.
  • У Бетербиева ни одного поражения за боксерскую карьеру, у Бивола – одно.

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Источник: ТАСС

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17.02.2025 14:02
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