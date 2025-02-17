Роналду пригласили на чемпионский боксерский поединок между двумя россиянами

Криштиану Роналду может посетить еще один статусный бой в Эр-Рияде.
Нападающего «Аль-Насра» пригласили на боксерский поединок между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Это будет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира. Он состоится 22 февраля.
«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев – Бивол», – сообщили организаторы.
- В октябре Бетербиев победил Бивола решением судей.
- Артур будет защищать 4 пояса.
- У Бетербиева ни одного поражения за боксерскую карьеру, у Бивола – одно.