Роналду пригласили на чемпионский боксерский поединок между двумя россиянами

Криштиану Роналду может посетить еще один статусный бой в Эр-Рияде.

Нападающего «Аль-Насра» пригласили на боксерский поединок между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Это будет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира. Он состоится 22 февраля.

«Криштиану направлено приглашение. Он может посетить бой Бетербиев – Бивол», – сообщили организаторы.