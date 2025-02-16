Бензема высказался о соперничестве с Роналду за звание лучшего бомбардира в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал борьбу с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии.
«Я хочу сказать кое-что: я не тот парень, который думает о том, чтобы забивать и забивать голы. Приятно быть рядом с Криштиану, но для меня важнее выиграть матч. Если я смогу забить больше голов для своей команды, буду рад.
Мы отлично работаем с нашими потрясающими болельщиками. Они подталкивают нас, и мы делаем все возможное, выходим на поле, чтобы побеждать.
Конечно, мы смотрим и на другие команды, потому что они тоже хороши, но мы концентрируемся на клубе «Аль-Иттихад». Мы сосредоточены на себе, и у нас большие планы.
Для нас все игры очень важны. Конечно, «Аль-Хиляль» – одна из лучших команд в Саудовской Аравии, поэтому мы хорошо подготовимся к этой игре, она важна для нас», – сказал Бензема.
- В текущем чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 16 голов, у Бензема – 15.
- Они вместе выступали за «Реал» в 2009–2018 годах.
- «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Хилялем» 22 февраля.