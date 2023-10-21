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    • Ультрас «Аль-Насра» посвятили Роналду красочный перформанс

    Ультрас «Аль-Насра» посвятили Роналду красочный перформанс

    Болельщики «Аль-Насра» устроили перформанс в честь своего форварда Криштиану Роналду. Он состоялся перед матчем 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).

    Фанаты растянули красочный баннер, где Роналду представлен в образе супергероя. Рядом написано число 200 – это количество матчей за сборную Португалии, которое недавно преодолел игрок.

    • Роналду в матче с «Дамаком» забил победный мяч.

    Фото: соцсети чемпионата Саудовской Аравии

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      googlechromovvkontakte 18 секунд назад

      Ну вот.А то ведь --"Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии за христианский жест , наказание за то, что потрогал себя за гениталии перед зрителями, наказание за то, что живет с девушкой не в браке и прочее..)))

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