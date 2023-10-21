Ультрас «Аль-Насра» посвятили Роналду красочный перформанс

Болельщики «Аль-Насра» устроили перформанс в честь своего форварда Криштиану Роналду. Он состоялся перед матчем 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).

Фанаты растянули красочный баннер, где Роналду представлен в образе супергероя. Рядом написано число 200 – это количество матчей за сборную Португалии, которое недавно преодолел игрок.

Роналду в матче с «Дамаком» забил победный мяч.

Фото: соцсети чемпионата Саудовской Аравии