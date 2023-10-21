Ультрас «Аль-Насра» посвятили Роналду красочный перформанс

Ну вот.А то ведь --"Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии за христианский жест , наказание за то, что потрогал себя за гениталии перед зрителями, наказание за то, что живет с девушкой не в браке и прочее..)))
Болельщики «Аль-Насра» устроили перформанс в честь своего форварда Криштиану Роналду. Он состоялся перед матчем 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).
Фанаты растянули красочный баннер, где Роналду представлен в образе супергероя. Рядом написано число 200 – это количество матчей за сборную Португалии, которое недавно преодолел игрок.
- Роналду в матче с «Дамаком» забил победный мяч.
Фото: соцсети чемпионата Саудовской Аравии