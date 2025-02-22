Саусь: «Малком матерился на русском в «Зените» так, будто с детства знал эти слова»

Бывший зенитовец Владислав Саусь вспомнил пересечение в команде с Малкомом.
– С Малкомом как-то был забавный случай во время матча: он мне отдал отличную передачу, но я не забил гол в том моменте. Уже после игры на изысканном русском языке Малком сказал всe, что обо мне думает. Высказал мне.
– Имеете в виду матерными словами?
– Да-да. Как будто с детства знал эти слова. Но делал он это с улыбкой на лице.
– Сейчас вы на связи с ним?
– Нет, думаю, он вряд ли меня вспомнит. Человек с Лионелем Месси играл, куда там до меня.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.