19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, пообщалась с подписчиками на откровенную тему.
У девушки спросили, как она относится к сексу на первом свидании.
«Вообще я отношусь к этому спокойно и нормально, потому что если хочешь – делай, не хочешь – не надо пока что, типа в чем проблема.
Это полный миф и бред, что после секса на первом свидании ничего не будет нормального. Нет, это вообще неправильно. Всегда все по-разному», – ответила Ксения.
- Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Источник: «Бомбардир»