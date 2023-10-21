19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, пообщалась с подписчиками на откровенную тему.

У девушки спросили, как она относится к сексу на первом свидании.

«Вообще я отношусь к этому спокойно и нормально, потому что если хочешь – делай, не хочешь – не надо пока что, типа в чем проблема.

Это полный миф и бред, что после секса на первом свидании ничего не будет нормального. Нет, это вообще неправильно. Всегда все по-разному», – ответила Ксения.