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  • 19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

21 октября 2023, 14:56
10

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, пообщалась с подписчиками на откровенную тему.

У девушки спросили, как она относится к сексу на первом свидании.

«Вообще я отношусь к этому спокойно и нормально, потому что если хочешь – делай, не хочешь – не надо пока что, типа в чем проблема.

Это полный миф и бред, что после секса на первом свидании ничего не будет нормального. Нет, это вообще неправильно. Всегда все по-разному», – ответила Ксения.

  • Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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russkiisergei
1697889966
она же шл..ха на раз! поэтому, и на первом свидание секас
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acor94
1697892441
Ну это нормально, я когда помоложе был, тоже проворачивал секс на первом свидание пяток раз
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somn
1697893232
Ну наконец и Бомбардир о сексе заговорил, а то всё Дзюба, да Дзюба...
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Taps
1697893355
Всех шлюх уже собрали ? А футбол ?
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Amorphis
1697894491
Подруга подбросила проблем - шл ха)
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Enter2006
1697894887
Она сказала то - что многие бояться сказать. Вспомните себя молодыми! Так и было. Если конечно не евнухи ))
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SuperNils
1697898151
Всё правильно говорит. А вот губы зря накачала - по-уродски это выглядит.
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