Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • 19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

    19-летняя дочь Малафеева рассказала, как относится к сексу на первом свидании

    Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, пообщалась с подписчиками на откровенную тему.

    У девушки спросили, как она относится к сексу на первом свидании.

    «Вообще я отношусь к этому спокойно и нормально, потому что если хочешь – делай, не хочешь – не надо пока что, типа в чем проблема.

    Это полный миф и бред, что после секса на первом свидании ничего не будет нормального. Нет, это вообще неправильно. Всегда все по-разному», – ответила Ксения.

    • Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Новости по теме
    19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики 10
    Малафеев не считает Сафонова сильнейшим вратарем в сборной России 1
    Дочь Малафеева выложила эротические фото из бассейна 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6524

      Enter2006 30 минут назад

      Она сказала то - что многие бояться сказать. Вспомните себя молодыми! Так и было. Если конечно не евнухи ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Amorphis 37 минут назад

      Подруга подбросила проблем - шл ха)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      Taps 55 минут назад

      Всех шлюх уже собрали ?
      А футбол ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +776

      somn 57 минут назад

      Ну наконец и Бомбардир о сексе заговорил, а то всё Дзюба, да Дзюба...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      acor94 1 час назад

      Ну это нормально, я когда помоложе был, тоже проворачивал секс на первом свидание пяток раз

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6524

      Enter2006 > acor94 31 минуту назад

      с 10ок ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1792

      rac531 1 час назад

      Видно БОМБАРДИРУ надоели ляжки старенькой шлюхи со стажем жены Карпина и потянуло на молодняк)
      Забавно, что у пи...ерского м...дака, дочь не только законченная дура (это в папашку, хотя мы не знаем точно, кто он), но отчаянная шлюха, как и все пи...ерские особи женского рода)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      russkiisergei 1 час назад

      она же шл..ха на раз! поэтому, и на первом свидание секас

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+