В воскресенье, 22 октября, «Спартак» на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 14:00 по мск.

«Спартак»

Подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда выиграла пять матчей, в двух встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Спартак» забил 16 голов, но при этом команда пропустила 18 мячей.

«Пари НН»

Нижегородцы занимают пятое место в РПЛ. Команда выиграла пять матчей, в двух встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Подопечные Юрана набрали 17 очков, забили 11 голов, но при этом пропустили девять голов.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых три раза побеждал «Спартак». «Пари НН» выиграл одну встречу. «Спартак» отличился 12 голами, а нижегородцы ответили 8 мячами.

Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»

«Спартак» традиционно выглядит фаворитом предстоящей встречи, и несмотря на турнирное положение команд, москвичи выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.69).