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    Экс-президент «Локомотива» спрогнозировал чемпиона РПЛ

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, какую команду видит чемпионом России по итогам сезона-2023/24.

    «Мотивация «Локо» есть только в том, чтобы занять призовое место. Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит золото, даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым.

    И сейчас принципиально не то, пропустил ли «Локо» именно сейчас «Зенит» вперед себя. А принципиально – каждый матч максимально стараться выигрывать. А кто там тебя обгонит – уже десятый вопрос. Если «Локомотив» будет всех обыгрывать, его никто не обгонит.

    Хотя, повторюсь, «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда«, – считает Наумов.

    • «Зенит» набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +653

      АлексМак 1 час назад

      и это правильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6291

      Питерский князь 1 час назад

      В Локо Дзюба играет. Наберете сброда,а потом страдаете.
      Дрочит на каждом углу. Разве это футболист?
      Эксгеберцианист хренов.

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