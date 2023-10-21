Экс-президент «Локомотива» спрогнозировал чемпиона РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, какую команду видит чемпионом России по итогам сезона-2023/24.

«Мотивация «Локо» есть только в том, чтобы занять призовое место. Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит золото, даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым.

И сейчас принципиально не то, пропустил ли «Локо» именно сейчас «Зенит» вперед себя. А принципиально – каждый матч максимально стараться выигрывать. А кто там тебя обгонит – уже десятый вопрос. Если «Локомотив» будет всех обыгрывать, его никто не обгонит.

Хотя, повторюсь, «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда«, – считает Наумов.