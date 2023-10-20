Футболист «Балтики»: «Мое первое представление о России было связано со страхом»

Защитник «Балтики» Гильермо Сото признался, что боялся ехать в Россию.

– Каково человеку, который всю жизнь играл только в Латинской Америке, оказаться вдруг в России?

– Сейчас у меня период адаптации, я стараюсь привыкнуть к новой стране, климату, языку. Язык пока самая сложная часть. Без него даже простые вещи усложняются.

Также у меня теперь новая команда, новые одноклубники. Ко всему нужно адаптироваться. Но я всe равно очень рад, что принял новый вызов.

– Какие у тебя были стереотипы о России до приезда сюда?

– Моe первое представление о России было связано немного со страхом из-за всех новостей, которые приходили извне. Пугала дистанция. Я до этого играл только в Чили и Аргентине. А ещe понимал, что буду вдалеке от своего круга общения. Эти факторы настораживали.

Но теперь я здесь, и это оказалось не так страшно. Люди здесь всегда стараются помочь тебе. В этом отношении на сегодняшний день у меня не было никаких проблем.

– Про дистанцию: сколько часов у тебя заняло путешествие от твоего дома до Калининграда?

– Если я не ошибаюсь, около 35 часов. Это было непросто. Нет прямых перелeтов, пришлось делать множество пересадок. На это ушло достаточно много времени, было утомительно.

– А уже после приезда в Россию, что оказалось тяжелее всего?

– Язык, сто процентов. На данный момент что-либо понять просто невозможно (смеeтся). Не, так-то я могу найти и использовать слова, которые объясняют элементарные вещи в повседневной жизни, но всe равно язык – это самое сложное.

Для коммуникации, для элементарной активности, которой я хочу заниматься в течение дня, необходим переводчик. Придeтся набраться терпения до тех пор, пока меня не начнут понимать хоть каким-то образом.