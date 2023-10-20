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    • Футболист «Балтики»: «Мое первое представление о России было связано со страхом»

    Футболист «Балтики»: «Мое первое представление о России было связано со страхом»

    Защитник «Балтики» Гильермо Сото признался, что боялся ехать в Россию.

    – Каково человеку, который всю жизнь играл только в Латинской Америке, оказаться вдруг в России?

    – Сейчас у меня период адаптации, я стараюсь привыкнуть к новой стране, климату, языку. Язык пока самая сложная часть. Без него даже простые вещи усложняются.

    Также у меня теперь новая команда, новые одноклубники. Ко всему нужно адаптироваться. Но я всe равно очень рад, что принял новый вызов.

    – Какие у тебя были стереотипы о России до приезда сюда?

    Моe первое представление о России было связано немного со страхом из-за всех новостей, которые приходили извне. Пугала дистанция. Я до этого играл только в Чили и Аргентине. А ещe понимал, что буду вдалеке от своего круга общения. Эти факторы настораживали.

    Но теперь я здесь, и это оказалось не так страшно. Люди здесь всегда стараются помочь тебе. В этом отношении на сегодняшний день у меня не было никаких проблем.

    – Про дистанцию: сколько часов у тебя заняло путешествие от твоего дома до Калининграда?

    – Если я не ошибаюсь, около 35 часов. Это было непросто. Нет прямых перелeтов, пришлось делать множество пересадок. На это ушло достаточно много времени, было утомительно.

    – А уже после приезда в Россию, что оказалось тяжелее всего?

    – Язык, сто процентов. На данный момент что-либо понять просто невозможно (смеeтся). Не, так-то я могу найти и использовать слова, которые объясняют элементарные вещи в повседневной жизни, но всe равно язык – это самое сложное.

    Для коммуникации, для элементарной активности, которой я хочу заниматься в течение дня, необходим переводчик. Придeтся набраться терпения до тех пор, пока меня не начнут понимать хоть каким-то образом.

    • 29-летний Сото оказался в «Балтике» в конце августа.
    • Он заключил контракт до 30 июня 2026 года.
    • В этом сезоне чилиец провел 5 матчей без голевых действий.

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    Источник: Metaratings

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    20.10.2023 23:54
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