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  • Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

20 октября 2023, 22:18
7

Владислав Радимов порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

  • «Краснодар» лидирует с 27 очками в 11 турах.
  • Далее идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).
  • В воскресенье петербуржцы примут самарцев в 12-м туре.

«Для «Краснодара» основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. «Крылья Советов» всe-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает.

«Краснодар» – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» – более явный фаворит», – сказал Радимов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1697830685
Не ответил, а ПОРАССУЖДАЛ !!! )
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Ziklop
1697836367
Краснодар выиграет! так должно быть, если воЛна не помешает.
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paracetamol
1697837137
Зеня чемпион, даже сомнений нет!
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Garrincha58
1697871836
а завтра после матча с Крыльями интересно, что скажет или порассуждает Радимов
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Barmaleushka
1697874395
Два либерхряка на фамилию Радимов первые клюнули . Классика жанра .
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Январь 59
1697887235
Зенит уже сегодня может примерять медали. Ещё до начала сезона, все в один голос твердили:"Зенит-чемпион". Краснодар в своих прогнозах более скроме. До конца первого круга осталось не много, поживём увидим.
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