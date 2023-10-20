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    • Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

    Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

    Владислав Радимов порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    • «Краснодар» лидирует с 27 очками в 11 турах.
    • Далее идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).
    • В воскресенье петербуржцы примут самарцев в 12-м туре.

    «Для «Краснодара» основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. «Крылья Советов» всe-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает.

    «Краснодар» – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» – более явный фаворит», – сказал Радимов.

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    Источник: Metaratings

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    20.10.2023 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16802

      Алексей З 1 час назад

      Где тут ответ ?
      Каким дурнем надо быть , чтобы задавать подобные вопросы зенитовцу, на какой ответ рассчитывает?

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      Рейтинг: +24648

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не ответил, а ПОРАССУЖДАЛ !!! )

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