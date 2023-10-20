Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

Владислав Радимов порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» лидирует с 27 очками в 11 турах.

Далее идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

В воскресенье петербуржцы примут самарцев в 12-м туре.

«Для «Краснодара» основной конкурент «Зенит» сейчас. «Краснодар» же лидер и имеет шансы в отличие от Самары. «Крылья Советов» всe-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает.

«Краснодар» – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но «Зенит» – более явный фаворит», – сказал Радимов.