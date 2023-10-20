Мостовой назвал игрока сборной России, созревшего для Европы

Александр Мостовой считает, что нападающий ЦСКА Федор Чалов уже готов к трансферу в европейский клуб.

«Карьера Федора развивается в правильном направлении. Он уже давно играет ведущую роль в ЦСКА, хотя все еще достаточно молод. 25 лет – самый расцвет футбольной карьеры у нападающего.

Чалов уже созрел для Европы. Ему по силам играть в Испании, Франции, Италии. В Англию, понятно, сейчас не позовут.

В РПЛ Федор сейчас один из лучших, у нас мало игроков с таким арсеналом умений, как у Чалова. Но, опять же, журналисты вечно кого-то куда-то отправляют, но на деле все остаются играть в РПЛ, потому что тут больше платят», – сказал Мостовой.

В этом сезоне Чалов отличился 7 голами и 1 ассистом в 17 матчах.

На прошлой неделе он забил дебютный мяч за сборную России.

Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.

У него есть опыт выступлений в Европе – за швейцарский «Базель» на правах аренды.

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