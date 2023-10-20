Осинькин сказал, что будет самым главным для «Крыльев» в матче с «Зенитом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что его команда постарается дать бой петербургскому «Зениту» в гостевом матче 12‑го тура РПЛ.
«Зенит» всегда опасен на домашнем поле. То, что мы хотим им противопоставить, не буду раскрывать секреты, но самое главное – организованность. Мы должны верить в свои силы, постараемся дать бой, – сказал Осинькин.
- Встреча команд пройдет в воскресенье, 22 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Крылья Советов» занимают второе место в РПЛ, «Зенит» – третье.
Источник: «Матч ТВ»