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    • Осинькин сказал, что будет самым главным для «Крыльев» в матче с «Зенитом»

    Осинькин сказал, что будет самым главным для «Крыльев» в матче с «Зенитом»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что его команда постарается дать бой петербургскому «Зениту» в гостевом матче 12‑го тура РПЛ.

    «Зенит» всегда опасен на домашнем поле. То, что мы хотим им противопоставить, не буду раскрывать секреты, но самое главное – организованность. Мы должны верить в свои силы, постараемся дать бой, – сказал Осинькин.

    • Встреча команд пройдет в воскресенье, 22 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Крылья Советов» занимают второе место в РПЛ, «Зенит» – третье.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1363

      Дубина 2 часа назад

      Да тянуть будут помойку блекло-лазурную всем газпромом.

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