Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на высказывания Евгения Ловчева в адрес Валерия Карпина.

«Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд», – заявил Талалаев.

Вчера, 18 октября, Ловчев заявил следующее: «Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер».

Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

С марта 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

С 2001 по 2003 год Ловчев был главным тренером сборной России по мини-футболу. Ездил с ней на чемпионат Европы 2003 года, где россияне выступили неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

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