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    • Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

    Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на высказывания Евгения Ловчева в адрес Валерия Карпина.

    «Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд», – заявил Талалаев.

    • Вчера, 18 октября, Ловчев заявил следующее: «Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер».
    • Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
    • С марта 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • С 2001 по 2003 год Ловчев был главным тренером сборной России по мини-футболу. Ездил с ней на чемпионат Европы 2003 года, где россияне выступили неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +96

      Самайн 43 минуты назад

      Ну критикуют Валеру по делу же, раз согласился на два фронта, надо работать, а не мучить две команды непонятными движениями, и работать языком в интервью.
      Но и никто не отменяет, что футболисты творят херню, элементарно пас отдать не могут, и тупо вынести мяч

      1
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      Рейтинг: +1621

      SLADE2019 51 минуту назад

      Талалаев становится трепачем, причем не корректным каким то. Действительно, человеку восьмой десяток. Да и каким образом сейчас кто либо может Россию на первое место вывести? Шел бы сам этому хаму советы давал, если не боишься быть посланным.

      0
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      Рейтинг: +7797

      Semenycch 1 час назад

      Этот горе тренер Химок вообще деревянный сверху до пояса? Он предлагает прекрасному игроку в прошлом и великолепному знатоку футбола возглавить сборную на восьмом десятке лет?

      2
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      Рейтинг: +1776

      rac531 1 час назад

      «Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки.»
      А вот поступки Болталаева все видят и восхищаются ими)
      За несколько месяцев сменить три клуба, пока что никому не удавалось.
      Даешь Талалаева в Книгу Гинеса!!!

      2
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      Рейтинг: +20384

      NewLife 1 час назад

      Демагог !

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      Рейтинг: +16795

      Алексей З 1 час назад

      А где унас альтернативные выборы ?
      Талалаеву после "успехов" в прошлом году стоило бы ротик прикрыть.
      Даже с Ловчевым хуже бы точно не стало, хуже некуда.

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