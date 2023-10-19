Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на высказывания Евгения Ловчева в адрес Валерия Карпина.

«Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд», – заявил Талалаев.