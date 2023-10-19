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  • Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

19 октября 2023, 13:39
6

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на высказывания Евгения Ловчева в адрес Валерия Карпина.

«Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд», – заявил Талалаев.

  • Вчера, 18 октября, Ловчев заявил следующее: «Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер».
  • Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
  • С марта 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • С 2001 по 2003 год Ловчев был главным тренером сборной России по мини-футболу. Ездил с ней на чемпионат Европы 2003 года, где россияне выступили неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия Карпин Валерий Талалаев Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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NewLife
1697713709
Демагог !
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SLADE2019
1697715072
Талалаев становится трепачем, причем не корректным каким то. Действительно, человеку восьмой десяток. Да и каким образом сейчас кто либо может Россию на первое место вывести? Шел бы сам этому хаму советы давал, если не боишься быть посланным.
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Garrincha58
1697720869
и опять этот балтолаев вылез ниоткуда тренеришко ....ля...
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Валерий39
1697721265
Не Талалаеву давать советы Евгению Серафимовичу
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Plyash
1697727534
Наш Серафимович настоящая легенда,игравший за сб.Мира против сб.Бразилии на прощальном матче Гарринчи,который до сих пор считается одним из сильнейших правым крайним,это ли не признание Ловчева,как футболиста?А если и скажет что-нибудь резкое,так ему за державу футбольную обидно,да и просто имеет полное право. Так,что заткнитесь,как верно замечено,г-н Болталаев...
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Vladimir-Shelepnev-google
1697795370
Не хочу вас всех обижать, но Ловчев прав. Карпин не тренер сборной России. Может пресс секретарь.
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