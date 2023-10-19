Профессиональная футбольная лига Франции объявила, что все матчи ближайших туров Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.

«Перед началом матчей девятого 9-го тура Лиги 1 и 11-го тура Лиги 2 минутой молчания почтят память Доминика Бернара, французского учителя, зарезанного в пятницу, 13 октября, в лицее Гамбетта-Карно в Аррасе; двух шведских болельщиков, прибывших на отборочный матче Евро-2024 между Бельгией и Швецией и убитых террористом в Брюсселе во вторник 16 октября, а также многочисленных жертв недавних трагических событий в Израиле и Палестине», – говорится в сообщении.