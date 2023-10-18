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    • Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

    Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

    В «Спартаке» внутренний конфликт.

    Источник сообщает, что возмущение поднимают российские игроки. По их мнению, главный тренер Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и легионерам. К последним – более снисходительно.

    Например, Абаскаль спокойно реагирует на опоздания на тренировку легионеров, но всерьез спрашивает за них с россиян.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», конфликт произошел из-за того, что Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и пропустил дерби с ЦСКА (2:2).
    • Впереди у «Спартака» матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (22 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +102787

      zigbert 3 минуты назад

      А вот официальный источник Спартака говорит совсем другое.
      Видимо гнать пургу у Карпова в порядке вещей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Дормидонт Евлампиевич 20 минут назад

      Вы фсё врёти ). Все прям надо про их тут сочинять . Ранимые хрюкалки очень не любят , когда в их "грязном белье" копошатся , но вот сами БОЛЬШИЕ любители в чужом покопаться .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7791

      Semenycch 30 минут назад

      Не трогайте недоделанного тренера, без него не так смешно будет в Российском футболе!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Самайн > Semenycch 14 минут назад

      Так розовые тампаксы из сриптака, с абсикалем или без, клоунами быть не перестанут. Кто бы к ним не приходил, они из любого тренера делают посмешище)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1050

      O-kolesov 34 минуты назад

      Пошёл слив поросячего дерьма.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2920

      ScarlettOgusania 43 минуты назад

      этот "источник" - журнашлюх Панков, болела конефермы, нагнетает пургу перед матчами чемпионата!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10264

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Болельщики тоже недовольны российскими игроками !
      Выгнать из команды недовольных! Нет ОПГ Ромашка 2!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13402

      Вомбат 54 минуты назад

      Этот Иван Карпов, живи он в нормальной стране, уже сидел бы в долговой тюрьме. Блоггер, которого неоднократно уличали в распространении недостоверной информации, продолжает пиариться, распространяя слухи, которые через раз оказываются ложными.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      ramblernasheveverything > Вомбат 33 минуты назад

      В нормальной стране это где ?

      0
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      Рейтинг: +715

      timon2401 > ramblernasheveverything 17 минут назад

      ну видимо в той где за недостоверную информацию подобные писатели несут ответственность..

      0
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      Рейтинг: +11910

      ivany4 56 минут назад

      «Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», — добавил источник «Чемпионата». - оригинальный текст!!!
      Как говориться - почувствуйте разницу! Как только видишь "источник Чемпионата", дальше можно не читать. Какой информированный источник, всё он знает, особенно про Спартак.
      Прочитал на одном инсайдерском сайте, что на перспективного Абаскаля положила глаз помойка, транзитом через Сочи. Во новость!!))

      4
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      Рейтинг: +16779

      Алексей З 1 час назад

      Охть, как же скучали две недели "доброжелатели" Спартака.
      Это фобия , страх . Вроде Команда в кризисе , а бздят все кругом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1764

      rac531 1 час назад

      И кто же эти игроки? Хотя мы не которых знаем, Чернов, Джикия, Соболев) полный списочек просим)
      А Ивану Карпову, этому газпромовскому подонку, давно яйца оторвать следует за дезинформацию.
      В любой команде есть правило:
      Пункт 1. Главный тренер всегда прав.
      Пункт 2. Если ты не согласен с Главным тренером, обращайся к пункту 1

      5
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      Рейтинг: +9383

      vladik12 > rac531 52 минуты назад

      Про тренера точно согласен.

      1
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