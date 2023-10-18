Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

В «Спартаке» внутренний конфликт.

Источник сообщает, что возмущение поднимают российские игроки. По их мнению, главный тренер Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и легионерам. К последним – более снисходительно.

Например, Абаскаль спокойно реагирует на опоздания на тренировку легионеров, но всерьез спрашивает за них с россиян.