Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

В «Спартаке» внутренний конфликт.
Источник сообщает, что возмущение поднимают российские игроки. По их мнению, главный тренер Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и легионерам. К последним – более снисходительно.
Например, Абаскаль спокойно реагирует на опоздания на тренировку легионеров, но всерьез спрашивает за них с россиян.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- По информации телеграм-канала «Мутко против», конфликт произошел из-за того, что Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и пропустил дерби с ЦСКА (2:2).
- Впереди у «Спартака» матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (22 октября).
Источник: «Чемпионат»