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  • Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

Российские игроки «Спартака» возмущены разным отношением Абаскаля к ним и легионерам

18 октября 2023, 19:39
21

В «Спартаке» внутренний конфликт.

Источник сообщает, что возмущение поднимают российские игроки. По их мнению, главный тренер Гильермо Абаскаль по-разному относится к россиянам и легионерам. К последним – более снисходительно.

Например, Абаскаль спокойно реагирует на опоздания на тренировку легионеров, но всерьез спрашивает за них с россиян.

  • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», конфликт произошел из-за того, что Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и пропустил дерби с ЦСКА (2:2).
  • Впереди у «Спартака» матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (22 октября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (21)
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NewLife
1697647793
Чем хуже идут дела у помойки, тем больше нагнетается вокруг Спартака всякой х*ни.
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VVM1964
1697648332
Оставьте уже Спартак в покое !!!!!!!!!!!
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ivany4
1697649973
«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и проявляются послабления, тогда как с них спрашивают по полной», — добавил источник «Чемпионата». - оригинальный текст!!! Как говориться - почувствуйте разницу! Как только видишь "источник Чемпионата", дальше можно не читать. Какой информированный источник, всё он знает, особенно про Спартак. Прочитал на одном инсайдерском сайте, что на перспективного Абаскаля положила глаз помойка, транзитом через Сочи. Во новость!!))
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Вомбат
1697650076
Этот Иван Карпов, живи он в нормальной стране, уже сидел бы в долговой тюрьме. Блоггер, которого неоднократно уличали в распространении недостоверной информации, продолжает пиариться, распространяя слухи, которые через раз оказываются ложными.
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САДЫЧОК
1697650385
Болельщики тоже недовольны российскими игроками ! Выгнать из команды недовольных! Нет ОПГ Ромашка 2!
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ScarlettOgusania
1697650745
этот "источник" - журнашлюх Панков, болела конефермы, нагнетает пургу перед матчами чемпионата!
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O-kolesov
1697651260
Пошёл слив поросячего дерьма.
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Дормидонт Евлампиевич
1697652111
Вы фсё врёти ). Все прям надо про их тут сочинять . Ранимые хрюкалки очень не любят , когда в их "грязном белье" копошатся , но вот сами БОЛЬШИЕ любители в чужом покопаться .
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zigbert
1697653117
А вот официальный источник Спартака говорит совсем другое. Видимо гнать пургу у Карпова в порядке вещей.
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k611
1697654505
Если какую-то хрень написать, то конечно же про Спартак...
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