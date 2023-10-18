Ледяхов высказался о конфликте Ловчева и Карпина

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на конфликт Евгения Ловчева и Валерия Карпина.

«В этой ситуации прав Ловчев и Карпин. Сейчас мы находимся в таком сложном положении, когда ни к чему не готовимся и неизвестно, когда вернемся на европейскую арену. Карпин просматривает большое количество футболистов, но в то же время Ловчев прав. Игроки, которых вызывают в сборную должны показывать свой уровень. Не важно матч с европейскими командами или игра во дворе. Карпин и Ловчев правы по-своему, у них разные цели, поэтому такие разногласия. Критиковать Карпина не за что. В условиях, в которых мы находимся сложно мотивировать футболистов и подходить к этим товарищеским играм. Но Ловчев прав, потому что игрок сборной должен соответствовать ее уровню. Исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества. Отсюда возникают все вопросы», – заявил Ледяхов.

После неудачного матча сборной России против Кении Евгений Ловчев заявил, что наставник Валерий Карпин всех дурит.

Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

Во время предыдущего сбора национальной команды Карпин призывал российских футболистов покидать РПЛ для собственного развития.

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