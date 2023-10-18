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Ледяхов высказался о конфликте Ловчева и Карпина

18 октября 2023, 18:23
8

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на конфликт Евгения Ловчева и Валерия Карпина.

«В этой ситуации прав Ловчев и Карпин. Сейчас мы находимся в таком сложном положении, когда ни к чему не готовимся и неизвестно, когда вернемся на европейскую арену. Карпин просматривает большое количество футболистов, но в то же время Ловчев прав. Игроки, которых вызывают в сборную должны показывать свой уровень. Не важно матч с европейскими командами или игра во дворе. Карпин и Ловчев правы по-своему, у них разные цели, поэтому такие разногласия. Критиковать Карпина не за что. В условиях, в которых мы находимся сложно мотивировать футболистов и подходить к этим товарищеским играм. Но Ловчев прав, потому что игрок сборной должен соответствовать ее уровню. Исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества. Отсюда возникают все вопросы», – заявил Ледяхов.

  • После неудачного матча сборной России против Кении Евгений Ловчев заявил, что наставник Валерий Карпин всех дурит.
  • Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
  • Во время предыдущего сбора национальной команды Карпин призывал российских футболистов покидать РПЛ для собственного развития.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия Ледяхов Игорь Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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NewLife
1697643353
И Кот Леопольд правее всех)
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Январь 59
1697643588
Не помню случаев , что бы в товарняке шла борьба как на финале кубка. У всех игроков есть свои клубы, это место их постоянного заработка. Помнится одна из товарных встреч сборной ( кажись с Чертаново), когда Газинскому что то сломали(ребро что ли). Ну кому такое нужно?
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Цугундeр
1697646641
Какой там конфликт? )) Серафимыч из последних сил зарабатывает денюжку ,а Валера (тоже из последних) старается её не потерять.
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Вомбат
1697650440
Ледяхов как Ходжа Насреддин: - Оба спорщика правы. - Но ведь они утверждают противоположное. - Ну и что? - Значит, кто-то из них неправ. - Конечно. Ты, жена, тоже права.
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Серый212918
1697728497
Зачем эти срачи, выносить на обсуждение?
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Валерий39
1697736708
Оба правы. Молодец, Ледяхов. Теперь всё стало понятно
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