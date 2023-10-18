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    Ледяхов высказался о конфликте Ловчева и Карпина

    Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на конфликт Евгения Ловчева и Валерия Карпина.

    «В этой ситуации прав Ловчев и Карпин. Сейчас мы находимся в таком сложном положении, когда ни к чему не готовимся и неизвестно, когда вернемся на европейскую арену. Карпин просматривает большое количество футболистов, но в то же время Ловчев прав. Игроки, которых вызывают в сборную должны показывать свой уровень. Не важно матч с европейскими командами или игра во дворе. Карпин и Ловчев правы по-своему, у них разные цели, поэтому такие разногласия. Критиковать Карпина не за что. В условиях, в которых мы находимся сложно мотивировать футболистов и подходить к этим товарищеским играм. Но Ловчев прав, потому что игрок сборной должен соответствовать ее уровню. Исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества. Отсюда возникают все вопросы», – заявил Ледяхов.

    • После неудачного матча сборной России против Кении Евгений Ловчев заявил, что наставник Валерий Карпин всех дурит.
    • Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
    • Во время предыдущего сбора национальной команды Карпин призывал российских футболистов покидать РПЛ для собственного развития.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2676

      Январь 59 14 минут назад

      Не помню случаев , что бы в товарняке шла борьба как на финале кубка. У всех игроков есть свои клубы, это место их постоянного заработка. Помнится одна из товарных встреч сборной ( кажись с Чертаново), когда Газинскому что то сломали(ребро что ли). Ну кому такое нужно?

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      Рейтинг: +20365

      NewLife 18 минут назад

      И Кот Леопольд правее всех)

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