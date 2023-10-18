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    • Губерниев допустил вылет «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

    Губерниев допустил вылет «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

    – Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?

    – Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
    • В следующем матче «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Игра пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4016

      acor94 3 минуты назад

      Публичному человеку такой абсурд даже стыдно ляпнуть. Гнать его со спортивного канала за некомпетентность. Пусть пишет статьи для нас на бомбардире, а на телеке должны работать профессионалы..

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      Рейтинг: +6529

      fakeid 6 минут назад

      к сожалению всей страны, это маловероятно)

      0
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      Рейтинг: +3504

      alefreddy 15 минут назад

      нагнетает Губер и так на непростую обстановку

      0
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      Рейтинг: +406

      Александр.Т. > alefreddy 10 минут назад

      Да он не шарит не фига сам лердиться на плав ели ели в месте с Черданцевым

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