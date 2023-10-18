Губерниев допустил вылет «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
– Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?
– Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- В следующем матче «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Игра пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.
Источник: «РБ Спорт»