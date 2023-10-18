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  • Губерниев допустил вылет «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

Губерниев допустил вылет «Спартака» из РПЛ по итогам сезона

18 октября 2023, 15:55
14

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

– Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?

– Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев.

  • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
  • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
  • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
  • В следующем матче «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Игра пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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alefreddy
1697634022
нагнетает Губер и так на непростую обстановку
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acor94
1697634767
Публичному человеку такой абсурд даже стыдно ляпнуть. Гнать его со спортивного канала за некомпетентность. Пусть пишет статьи для нас на бомбардире, а на телеке должны работать профессионалы..
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NewLife
1697635838
РБ Спорт - это что за уроды ? Срач ТВ с губером - это что за слабоумные ?
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Napaleon Banapart
1697639816
Были же люди как люди и вдруг все стали кретинами... ПАРАДОКС.. ( Слова таксиста из фильма БРАТ)
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Skull_Boy
1697640083
Сказочный долбае..., а по поводу Рубина кризис стукнул тогда когда уехали все иностранцы, которые как раз и составляли костяк стартового состава
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subbotaspartak
1697641132
Развернул губу дальше стрельбища
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шахта Заполярная
1697644735
Не обижайтесь на губу, ему и так хренова с отмороженной башкой жить. Столько лет лыжи комментировал. Такое без последствий не бывает.
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Цугундeр
1697645713
Забросик ,надо сказать , бл.дский. И с потиранием ручек. Ну ,и чем Это лучше Дзюбы?
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Дубина
1697648087
Газпорм вброс подкинул)))
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