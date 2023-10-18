Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за команду

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали признался прокурору, что делал ставки на матчи «Милана» в период выступлений за итальянский клуб.

23-летний хавбек подчеркнул, что ставил только на победу своей команды, а также только на те матчи, где не мог принимать участия.

Так как Тонали делал ставки на матчи клуба, за который он выступал в тот период, это может грозить ему более серьезным наказанием, чем санкции, вынесенные в отношении Николо Фаджоли. Тот не ставил на матчи «Ювентуса», будучи игроком туринцев, но получил семимесячную дисквалификацию.

Тонали может быть отстранен от футбола на срок от трех лет. Но в случае признания вины его наказание может сократиться до одного года дисквалификации и шести месяцев лечения от игровой зависимости.