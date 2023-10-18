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    • Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за команду

    Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за команду

    Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали признался прокурору, что делал ставки на матчи «Милана» в период выступлений за итальянский клуб.

    23-летний хавбек подчеркнул, что ставил только на победу своей команды, а также только на те матчи, где не мог принимать участия.

    Так как Тонали делал ставки на матчи клуба, за который он выступал в тот период, это может грозить ему более серьезным наказанием, чем санкции, вынесенные в отношении Николо Фаджоли. Тот не ставил на матчи «Ювентуса», будучи игроком туринцев, но получил семимесячную дисквалификацию.

    Тонали может быть отстранен от футбола на срок от трех лет. Но в случае признания вины его наказание может сократиться до одного года дисквалификации и шести месяцев лечения от игровой зависимости.

    • Ранее стало известно, что четверо итальянских футболистов подозреваются в совершении неправомерных ставок
    • Назывались имена Сандро Тонали, Николы Залевски («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус») и Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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