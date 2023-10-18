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    • Гендиректор «Пари НН» объяснил перенос тренировки команды: «Резко наступила зима»

    Гендиректор «Пари НН» объяснил перенос тренировки команды: «Резко наступила зима»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, что команда была вынужден перенести вчерашнюю вечернюю тренировку команды с футбольного поля в тренажерный зал из-за снегопада в Нижнем Новгороде.

    «Резко наступила зима. Дороги и дома занесло снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствия. Погода внесла коррективы и в тренировочный процесс футбольной команды «Пари НН». Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится. Или хотя бы снизит свою интенсивность. И утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой. А пока тренировку перенесли в тренажерный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межсезонья и снежных месяцев», – написал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» занимает седьмое место в РПЛ. У команды 17 очков после 11 матчей.
    • 22 октября команда сыграет в гостях со «Спартаком».

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    Источник: Телеграм-канал ДавидМГ

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