Гендиректор «Пари НН» объяснил перенос тренировки команды: «Резко наступила зима»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, что команда была вынужден перенести вчерашнюю вечернюю тренировку команды с футбольного поля в тренажерный зал из-за снегопада в Нижнем Новгороде.

«Резко наступила зима. Дороги и дома занесло снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствия. Погода внесла коррективы и в тренировочный процесс футбольной команды «Пари НН». Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится. Или хотя бы снизит свою интенсивность. И утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой. А пока тренировку перенесли в тренажерный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межсезонья и снежных месяцев», – написал Мелик-Гусейнов.