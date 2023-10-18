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    Отбор ЧМ-2026. Уругвай прервал беспроигрышную серию Бразилии

    Сборная Уругвая одержала победу над Бразилией со счeтом 2:0 в матче южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026. Игра проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

    Голы забили Дарвин Нуньес на 42-й минуте и Николас де ла Крус на 77-й.

    До этой встречи беспроигрышная серия Бразилии в отборах на ЧМ составляла 37 матчей.

    Уругвай благодаря этой победе вышел на второе место в турнирной таблице квалификации в Южной Америке. Бразилия опустилась на третью строчку. У обеих команд по семь очков. Столько же и у Венесуэлы, которая расположилась на четвертом месте. Аргентина лидирует с 12 очками.

    Отбор ЧМ-2026. Южная Америка. 4-й тур

    Уругвай – Бразилия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нуньес, 42; 2:0 – де ла Крус, 77.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      SLADE2019 55 минут назад

      У меня одного ощущение, что Бразилия, если не начала деградировать, то у нее начался конкретный спад. Не пора ли Неймару прекращать выступать за сборную? Толку от него там не очень.

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