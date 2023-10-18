Отбор ЧМ-2026. Уругвай прервал беспроигрышную серию Бразилии

Сборная Уругвая одержала победу над Бразилией со счeтом 2:0 в матче южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026. Игра проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

Голы забили Дарвин Нуньес на 42-й минуте и Николас де ла Крус на 77-й.

До этой встречи беспроигрышная серия Бразилии в отборах на ЧМ составляла 37 матчей.

Уругвай благодаря этой победе вышел на второе место в турнирной таблице квалификации в Южной Америке. Бразилия опустилась на третью строчку. У обеих команд по семь очков. Столько же и у Венесуэлы, которая расположилась на четвертом месте. Аргентина лидирует с 12 очками.

Отбор ЧМ-2026. Южная Америка. 4-й тур

Уругвай – Бразилия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нуньес, 42; 2:0 – де ла Крус, 77.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026