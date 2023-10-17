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    • Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)

    Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)

    Сборная Казахстана на выезде неожиданно обыграла Финляндию со счетом 2:1.

    Финны вышли вперед в середине первого тайма, на что гости ответили дублем экс-полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова после перерыва.

    Набрав три очка, казахстанцы сохраняют шансы отобраться на Евро-2024. В их активе 15 очков в 8 турах. У Дании и Словении по 16 баллов и на один матч меньше.

    Отбор Евро-2024. Группа H. 8-й тур

    Финляндия – Казахстан – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тэйлор, 28; 1:1 – Зайнутдинов (с пенальти), 77; 1:2 – Зайнутдинов, 90.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1479

      k611 22 минуты назад

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +102783

      zigbert 38 минут назад

      Очень неожиданный результат. Финны имели преимущество, забили гол, создали еще несколько голевых моментов. Забей они еще гол, скорей всего одержали бы победу. Казахи терпеливо ждали своего момента и он пришел в виде пенальти. Финны совсем растерялись и пропустили второй гол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12396

      ВетеR 56 минут назад

      это не с Кенией играть
      Это отбор на Евро

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      googlechromovvkontakte 57 минут назад

      Баха красава.

      1
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