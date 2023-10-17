Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)

Сборная Казахстана на выезде неожиданно обыграла Финляндию со счетом 2:1.

Финны вышли вперед в середине первого тайма, на что гости ответили дублем экс-полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова после перерыва.

Набрав три очка, казахстанцы сохраняют шансы отобраться на Евро-2024. В их активе 15 очков в 8 турах. У Дании и Словении по 16 баллов и на один матч меньше.

Отбор Евро-2024. Группа H. 8-й тур

Финляндия – Казахстан – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тэйлор, 28; 1:1 – Зайнутдинов (с пенальти), 77; 1:2 – Зайнутдинов, 90.

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