Стали известны стартовые составы на матч 8 тура отборочного цикла ЧЕ-2024, в котором сыграют Англия и Италия. Встреча состоится во вторник 17 октября, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Стоунс, Маугайр, Райс, Фоден, Беллингем, Рэшфорд, Филлипс, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Удоджи, Ачерби, Скальвини, Кристанте, Фраттези, Барелла, Скамакка, Берарди, Эль-Шарави.

Главный тренер: Лучано Спаллетти