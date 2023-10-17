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    • Сербия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Сербия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Сербия и Черногория, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Сербия: Милинкович, Савич, Павлович, Младенович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель, Тадич, Илич, Лукич, Митрович.

    Главный тренер: Драган Стойкович

    Черногория: Миятович, Туси, Томашевич, Савич, Вукчевич, Камай, Янкович, Куч, Марушич, Йоветич, Крстович.

    Главный тренер: Миодраг Радулович

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Сербия – Черногория

    Источник: Спортбокс

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