Смотреть прямую трансляцию матча Сербия и Черногория, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Сербия: Милинкович, Савич, Павлович, Младенович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель, Тадич, Илич, Лукич, Митрович.

Главный тренер: Драган Стойкович

Черногория: Миятович, Туси, Томашевич, Савич, Вукчевич, Камай, Янкович, Куч, Марушич, Йоветич, Крстович.

Главный тренер: Миодраг Радулович

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