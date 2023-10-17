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    • Англия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Англия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Англия и Италия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Англия: информация обновляется...

    Главный тренер: Гарет Саутгейт

    Италия: информация обновляется...

    Главный тренер: Лучано Саллетти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Италия

    Источник: Спортбокс

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