Смотреть прямую трансляцию матча Англия и Италия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Стоунс, Маугайр, Райс, Фоден, Беллингем, Рэшфорд, Филлипс, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Италия: Доннарума, Ди Лоренцо, Удоджи, Ачерби, Скальвини, Кристанте, Фраттези, Барелла, Скамакка, Берарди, Эль-Шарави.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Италия