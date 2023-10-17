Смотреть прямую трансляцию матча Англия и Италия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Англия: информация обновляется...
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Италия: информация обновляется...
Главный тренер: Лучано Саллетти
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Италия
- Поединок можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
- Игру покажет «Фонбет»
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