Смотреть прямую трансляцию матча Англия и Италия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Англия: информация обновляется...

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Италия: информация обновляется...

Главный тренер: Лучано Саллетти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Англия – Италия