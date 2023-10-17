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    • Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за игру на ставках

    Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за игру на ставках

    Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за игру на ставках.

    Решение об отстранении итальянского футбола до мая 2024 одобрено прокуратурой Турина.

    • Контракт Фаджоли с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах «Ювентуса» в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 339 минут.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3131

      Play 39 минут назад

      А может мне кто-то объяснить - действующий игрок, может влиять исключительно на результат своей команды, при том исключительно в негативном ключе. Игрок не может гарантировано поставить на победу своей команды, так как в одиночку повлиять на это не в состоянии. Он может поставить на собственные карточки, автоголы, пенальти и т.п. То есть никакого вреда никому, кроме собственной команды, этими ставками, он принести не может. Так почему не оставить право применения дисциплинарных санкций к игроку за клубом. Пусть сами штрафуют, исключают, лечат от зависимости, это их актив. А так выключают из игры многомиллионного футболиста и всё, кому от этого польза.

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      Рейтинг: +3131

      Play > Play 39 минут назад

      Если вести в этом направлении полномасштабную охоту на ведьм, то игроков будут дисквалифицировать сотнями. Этот ставил, тот не ставил, а сливал информацию для ставок знакомым, третий не ставил, но знал кто ставит. Да таких через одного.

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