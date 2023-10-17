Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за игру на ставках

А может мне кто-то объяснить - действующий игрок, может влиять исключительно на результат своей команды, при том исключительно в негативном ключе. Игрок не может гарантировано поставить на победу своей команды, так как в одиночку повлиять на это не в состоянии. Он может поставить на собственные карточки, автоголы, пенальти и т.п. То есть никакого вреда никому, кроме собственной команды, этими ставками, он принести не может. Так почему не оставить право применения дисциплинарных санкций к игроку за клубом. Пусть сами штрафуют, исключают, лечат от зависимости, это их актив. А так выключают из игры многомиллионного футболиста и всё, кому от этого польза.
Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за игру на ставках.
Решение об отстранении итальянского футбола до мая 2024 одобрено прокуратурой Турина.
- Контракт Фаджоли с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в шести матчах «Ювентуса» в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 339 минут.