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    • «Ювентус» хочет продать Фаджоли в АПЛ не менее чем за 25 миллионов евро

    «Ювентус» хочет продать Фаджоли в АПЛ не менее чем за 25 миллионов евро

    «Ювентус» намерен продать полузащитника Николо Фаджоли за рубеж, приоритетным вариантом являются клубы АПЛ, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

    У агентства CAA Stellar, представляющего интересы хавбека, большие связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибраима Конате («Ливерпуль»).

    Зимой туринцы хотят арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Глейсону Бремеру и Хуану Кабалю. Но если этого не получится, то «Ювентус» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.

    Сообщалось, что «бьянконери» готовы отпустить Фаджоли не менее чем за 25 миллионов евро.

    • В этом сезоне 23-летний хавбек провел 12 матчей за клуб, отметился 1 голевой передачей.
    • В 2023-2024 годах Фаджоли отбыл семимесячную дисквалификацию за ставки у букмекеров.

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    Источник: Football Italia

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