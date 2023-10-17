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    • Селюк предложил новый формат проведения товарищеских матчей

    Селюк предложил новый формат проведения товарищеских матчей

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ничейном результате товарищеской встречи сборной России с Кенией (2:2).

    «Товарищеские игры не несут подоплeки мотивированности. Сыграли и сыграли. Гораздо интересней было бы сыграть сборной России против сборной легионеров РПЛ. Или сборная России Карпина против сборной России, которую собрал, условно, Семак. Учитывая, что у нас всe равно в сборную вызывали всех, кого не лень. Все стали сборниками для разнообразия. Это было бы интересней, это было бы более мотивированно. Почему? Потому что и те, и другие хотели бы доказать, кто лучше», – заявил Селюк.

    • Сборная России проводила матч против Кении в Турции.
    • Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте. Отличился Иван Обляков.
    • Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Krics 47 минут назад

      Барыга,он и в Африке БАРЫГА,ихмо

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