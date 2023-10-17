Селюк предложил новый формат проведения товарищеских матчей

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ничейном результате товарищеской встречи сборной России с Кенией (2:2).

«Товарищеские игры не несут подоплeки мотивированности. Сыграли и сыграли. Гораздо интересней было бы сыграть сборной России против сборной легионеров РПЛ. Или сборная России Карпина против сборной России, которую собрал, условно, Семак. Учитывая, что у нас всe равно в сборную вызывали всех, кого не лень. Все стали сборниками для разнообразия. Это было бы интересней, это было бы более мотивированно. Почему? Потому что и те, и другие хотели бы доказать, кто лучше», – заявил Селюк.