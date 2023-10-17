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  • Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

17 октября 2023, 14:49
2

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о возможном влиянии «Газпрома» на его назначение главным тренером «Нижнего Новгорода».

– Вы говорили, что «Газпром» не имел отношения к вашему назначению в Нижний.

– Не имел.

– А слухи на этот счет ходили разные.

– Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше – все. Это знаю совершенно точно, – сказал Кержаков.

  • Кержаков был главным тренером «Нижнего Новгорода» (сейчас «Пари НН») с 2021 по 2022 год.
  • Под руководством российского специалиста нижегородцы провели 35 матчей во всех турнирах, в которых одержали 10 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
  • С июня 2023-го Кержаков возглавляет сербский «Спартак».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (2)
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ArReal
1697548720
даже уже и комментировать уже надоело
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Дормидонт Евлампиевич
1697562153
Хрюкойл - позор позорный .
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