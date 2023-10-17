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    • Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

    Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о возможном влиянии «Газпрома» на его назначение главным тренером «Нижнего Новгорода».

    – Вы говорили, что «Газпром» не имел отношения к вашему назначению в Нижний.

    – Не имел.

    – А слухи на этот счет ходили разные.

    – Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше – все. Это знаю совершенно точно, – сказал Кержаков.

    • Кержаков был главным тренером «Нижнего Новгорода» (сейчас «Пари НН») с 2021 по 2022 год.
    • Под руководством российского специалиста нижегородцы провели 35 матчей во всех турнирах, в которых одержали 10 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
    • С июня 2023-го Кержаков возглавляет сербский «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16696

      Алексей З 9 минут назад

      Наивняк.
      Всех наверно с улицы берут и без всякого опыта в рпл трудоустраивают.
      Газпром конечно не приделах !!!
      Зенит -чемпион, взял и проиграл аутсайдеру и Саня спасся от вылета, но что-то пошло не так и теперь только в заштатном клубе Сербии понадобился.

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