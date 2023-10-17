Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о возможном влиянии «Газпрома» на его назначение главным тренером «Нижнего Новгорода».
– Вы говорили, что «Газпром» не имел отношения к вашему назначению в Нижний.
– Не имел.
– А слухи на этот счет ходили разные.
– Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше – все. Это знаю совершенно точно, – сказал Кержаков.
- Кержаков был главным тренером «Нижнего Новгорода» (сейчас «Пари НН») с 2021 по 2022 год.
- Под руководством российского специалиста нижегородцы провели 35 матчей во всех турнирах, в которых одержали 10 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
- С июня 2023-го Кержаков возглавляет сербский «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»