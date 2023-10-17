Кержаков рассказал, повлиял ли «Газпром» на его назначение в «Нижний Новгород»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о возможном влиянии «Газпрома» на его назначение главным тренером «Нижнего Новгорода».

– Вы говорили, что «Газпром» не имел отношения к вашему назначению в Нижний.

– Не имел.

– А слухи на этот счет ходили разные.

– Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше – все. Это знаю совершенно точно, – сказал Кержаков.