Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Португалия, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Босния: Шехич, Хаджикадунич, Колашинац, Баршич, Дедич, Рахманович, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Демирович, Джеко.

Главный тренер: Саво Милошевич

Португалия: Кошта, Диаш, Инасиу, Далот, Канселу, Фернандеш, Перейра, Отавиньо, Роналду, Феликс, Леау.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Босния – Португалия