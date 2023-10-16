Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Уткин обратился к своей команде после вылета из Медиалиги

    Видеоблогер Василий Уткин обратился к игрокам своей команды «Эгриси».

    • Накануне «Эгриси» уступил в полуфинале Медиалиги «Броук Бойз».
    • Встреча прошла в Калининграде.
    • В финале встретятся «Броук Бойз» и «Титан».

    «Дорогие мои недорогие мои футболисты!

    Спасибо вам за эти матчи. В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на команду. Вы дали мне больше. Во-первых, как вы выросли, братья, за этот год. И во-вторых, достаточно и во-первых.

    Мишико Сушилин играл полгода через боль. Наш друг, доктор Глазков, устроил ему операцию, Мишка пропустил трени, да и конкуренция у нас в команде. Но пришел час, и Мишка вернул нас в игру, забив пенальти в полуфинале. Че-то где-то за минуту до конца.

    Струн, спасибо тебе. Ты возмужал. Ты лидер, и изменение в том, что год назад можно еще было сказать «любимчик»; сейчас нет. Настоящий тащер. Настоящер.

    Глеб, это был твой сезон! Ты мой герой. Как ты обыграл Гаучо на буллите, это же эпос. Полузащитник против форварда; йеее

    Кюля вообще был удивителен. Леха, против дротов ты сыграл матч мечты.

    И Колек Дасаев. Как же ты сражался! Как же ты вовремя у нас оказался, как же впору!» – написал Уткин.

    Новости по теме
    «Дагестанцев и нигерийцев не существует»: Уткин сравнил Дагестан и Нигерию 1
    Уткин красит бороду, чтобы не быть похожим на растолстевшего Гитлера 2
    Уткин – о главе «Зенита» Медведеве: «Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть» 11
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+