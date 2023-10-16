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Уткин обратился к своей команде после вылета из Медиалиги

16 октября 2023, 14:47

Видеоблогер Василий Уткин обратился к игрокам своей команды «Эгриси».

  • Накануне «Эгриси» уступил в полуфинале Медиалиги «Броук Бойз».
  • Встреча прошла в Калининграде.
  • В финале встретятся «Броук Бойз» и «Титан».

«Дорогие мои недорогие мои футболисты!

Спасибо вам за эти матчи. В этот самый трудный год я не жалею ни об одной копейке, потраченной на команду. Вы дали мне больше. Во-первых, как вы выросли, братья, за этот год. И во-вторых, достаточно и во-первых.

Мишико Сушилин играл полгода через боль. Наш друг, доктор Глазков, устроил ему операцию, Мишка пропустил трени, да и конкуренция у нас в команде. Но пришел час, и Мишка вернул нас в игру, забив пенальти в полуфинале. Че-то где-то за минуту до конца.

Струн, спасибо тебе. Ты возмужал. Ты лидер, и изменение в том, что год назад можно еще было сказать «любимчик»; сейчас нет. Настоящий тащер. Настоящер.

Глеб, это был твой сезон! Ты мой герой. Как ты обыграл Гаучо на буллите, это же эпос. Полузащитник против форварда; йеее

Кюля вообще был удивителен. Леха, против дротов ты сыграл матч мечты.

И Колек Дасаев. Как же ты сражался! Как же ты вовремя у нас оказался, как же впору!» – написал Уткин.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Медиафутбол Уткин Василий
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