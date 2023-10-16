Слуцкий стал личным тренером участника шоу «Однажды в России»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий попробует себя в роли личного тренера.

Он стал участником реалити-шоу «Бодинегатив», которое выходит на ютуб-канале WinWin. Слуцкий будет личным тренером КВНщика из Красноярска Ивана Брагина и поможет ему похудеть.

Также Слуцкий будет следить за здоровьем Брагина.