Слуцкий стал личным тренером участника шоу «Однажды в России»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий попробует себя в роли личного тренера.
Он стал участником реалити-шоу «Бодинегатив», которое выходит на ютуб-канале WinWin. Слуцкий будет личным тренером КВНщика из Красноярска Ивана Брагина и поможет ему похудеть.
Также Слуцкий будет следить за здоровьем Брагина.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Несколько недель назад он отказался от предложения из страны ближнего зарубежья.
- Брагин также снимался в шоу телеканала ТНТ «Однажды в России».
Источник: «Бомбардир»