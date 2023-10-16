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    • Слуцкий стал личным тренером участника шоу «Однажды в России»

    Слуцкий стал личным тренером участника шоу «Однажды в России»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий попробует себя в роли личного тренера.

    Он стал участником реалити-шоу «Бодинегатив», которое выходит на ютуб-канале WinWin. Слуцкий будет личным тренером КВНщика из Красноярска Ивана Брагина и поможет ему похудеть.

    Также Слуцкий будет следить за здоровьем Брагина.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Несколько недель назад он отказался от предложения из страны ближнего зарубежья.
    • Брагин также снимался в шоу телеканала ТНТ «Однажды в России».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1947

      Таврида 2 часа назад

      Слуцкому Слуцкого бы потренировать для похудения.

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