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    Черданцева упрекнули в полном непонимании футбола

    Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов недоволен работой комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

    «На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: Гари Линекер, Джейми Каррагер, Тьерри Анри. У нас почему-то такого нет.

    У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.

    Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.

    С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал Попов.

    • Черданцев работает на ТВ 27 лет.
    • На «Матч ТВ» он ведет передачи «После футбола с Георгием Черданцевым» и «Все на Матч!».
    • Попов брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: Legalbet

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    15.10.2023 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101553

      sv1969 1 час назад

      трудно не согласится! чердак это нечто на телеке(((

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      Рейтинг: +2346

      alll-333 1 час назад

      как же он прав

      2
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