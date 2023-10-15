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Черданцева упрекнули в полном непонимании футбола

15 октября 2023, 22:48
5

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов недоволен работой комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

«На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: Гари Линекер, Джейми Каррагер, Тьерри Анри. У нас почему-то такого нет.

У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.

Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.

С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал Попов.

  • Черданцев работает на ТВ 27 лет.
  • На «Матч ТВ» он ведет передачи «После футбола с Георгием Черданцевым» и «Все на Матч!».
  • Попов брал РПЛ с «Рубином».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Просто-333
1697404689
как же он прав
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sv1969
1697405842
трудно не согласится! чердак это нечто на телеке(((
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шахта Заполярная
1697415463
Почему упрекнули. Просто Попов сказал правду, и с ним согласятся пожалуй 99.99%
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Skull_Boy
1697431001
Еще один безработный запел и 90% таких бывших футболистов в слове МАМА делают по 5 ошибок и Быстров этому доказательство, который на ТВ ведет диалог в стиле тупого быдла
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NewLife
1697435768
По делу !
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