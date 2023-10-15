Черданцева упрекнули в полном непонимании футбола

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов недоволен работой комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

«На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: Гари Линекер, Джейми Каррагер, Тьерри Анри. У нас почему-то такого нет.

У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.

Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.

С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал Попов.