Стадион «Тоттенхэма» был атакован во время паузы на матчи сборных

На домашний стадион «Тоттенхэм Хотспур» было совершено нападение во время паузы на матчи национальных команд. Инцидент произошeл 9 октября, информирует Daily Mail.
Согласно полученным данным, неизвестные нанесли зданию ущерб на шестизначную сумму. На данный момент задержан один подозреваемый. Отмечается, что инцидент не связан с палестино-израильским конфликтом и связями руководства «шпор» с еврейской общиной.
- Стоимость стадиона «Тоттенхэма» составляет 1,2 миллиарда фунтов.
- Арена была открыта 3 апреля 2019 года.
- После восьми туров АПЛ «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице с 20 очками.
Источник: Daily Mail