Стадион «Тоттенхэма» был атакован во время паузы на матчи сборных

На домашний стадион «Тоттенхэм Хотспур» было совершено нападение во время паузы на матчи национальных команд. Инцидент произошeл 9 октября, информирует Daily Mail.

Согласно полученным данным, неизвестные нанесли зданию ущерб на шестизначную сумму. На данный момент задержан один подозреваемый. Отмечается, что инцидент не связан с палестино-израильским конфликтом и связями руководства «шпор» с еврейской общиной.