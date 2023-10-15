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    • Стадион «Тоттенхэма» был атакован во время паузы на матчи сборных

    Стадион «Тоттенхэма» был атакован во время паузы на матчи сборных

    На домашний стадион «Тоттенхэм Хотспур» было совершено нападение во время паузы на матчи национальных команд. Инцидент произошeл 9 октября, информирует Daily Mail.

    Согласно полученным данным, неизвестные нанесли зданию ущерб на шестизначную сумму. На данный момент задержан один подозреваемый. Отмечается, что инцидент не связан с палестино-израильским конфликтом и связями руководства «шпор» с еврейской общиной.

    • Стоимость стадиона «Тоттенхэма» составляет 1,2 миллиарда фунтов.
    • Арена была открыта 3 апреля 2019 года.
    • После восьми туров АПЛ «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице с 20 очками.

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    Источник: Daily Mail

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