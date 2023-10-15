В Кении назвали положительные стороны отсутствия Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в составе сборной России.
«Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.
Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», – сказал Фират.
- Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в матче с Грецией. Всего он провел за национальную команду 55 матчей, забил 30 мячей и отдал 15 результативных передач.
- В списке лучших бомбардиров сборной России Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым.
Источник: «Спорт-Экспресс»