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    • В Кении назвали положительные стороны отсутствия Дзюбы в сборной России

    В Кении назвали положительные стороны отсутствия Дзюбы в сборной России

    Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в составе сборной России.

    «Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.

    Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», – сказал Фират.

    • Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в матче с Грецией. Всего он провел за национальную команду 55 матчей, забил 30 мячей и отдал 15 результативных передач.
    • В списке лучших бомбардиров сборной России Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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