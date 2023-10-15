В Кении назвали положительные стороны отсутствия Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал отсутствие нападающего Артема Дзюбы в составе сборной России.

«Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается.

Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше все шло к тому, что Дзюба ведет за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», – сказал Фират.