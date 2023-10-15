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    • Быстров рассказал, как «Зенит» с Петржелой всей командой регулярно ходил в казино

    Быстров рассказал, как «Зенит» с Петржелой всей командой регулярно ходил в казино

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что команда при главном тренере Властимиле Петржеле регулярно ходила в казино.

    «Петржела – единственный тренер, который мог не выходить на тренировку. Все контролировал из окна. У него на компьютере рулетка была – не мог оторваться.

    Казино при Петржеле? В те два сезона с московскими командами были только победы. Заезжали в «Орленок», там внизу казино. Вся команда там была. Потом запретили. На следующий день сразу поражение», – сказал Быстров на шоу «Это футбол, брат!» в VK.

    • Чех был в «Зените» в 2003-2006 годах.
    • При нем команда стала бронзовым призером РПЛ.
    • Через год после ухода Петржелы «Зенит» стал чемпионом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19435

      paracetamol 27 минут назад

      Не надо было, Вовка, тренера обыгрывать, тогда бы в свинарник не вылетел!

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