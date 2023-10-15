Быстров рассказал, как «Зенит» с Петржелой всей командой регулярно ходил в казино

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что команда при главном тренере Властимиле Петржеле регулярно ходила в казино.

«Петржела – единственный тренер, который мог не выходить на тренировку. Все контролировал из окна. У него на компьютере рулетка была – не мог оторваться.

Казино при Петржеле? В те два сезона с московскими командами были только победы. Заезжали в «Орленок», там внизу казино. Вся команда там была. Потом запретили. На следующий день сразу поражение», – сказал Быстров на шоу «Это футбол, брат!» в VK.