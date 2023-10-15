В понедельник, 16 октября, сборная Боснии сыграет с Португалией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Босния

Балканская сборная идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе только девять очков. Команда на 12 баллов отстает от лидирующей Португалии. Боснийцы в семи матчах отборочного цикла выиграли три матча, но при этом потерпели четыре поражения. Босния забила семь голов и пропустила девять мячей.

Португалия

Португалия лидирует в отборочной группе. Команда выиграла все семь матчей, набрала 21 очко. Выходцы с Пиренейского полуострова забили 27 голов и пропустили только два гола.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает пять игр, в которых четыре матча выиграла Португалия. Пиренейцы отличились 11 голами и пропустили только два мяча.

Прогноз на матч Босния – Португалия

На наш взгляд, сборная Португалии – фаворит матча. Команда выиграет встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Португалии (1.58), ТБ 2.5 (1.92).