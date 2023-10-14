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  • Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России

Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России

14 октября 2023, 19:15
2

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не ждет возвращения России в международный футбол раньше 2028 года.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований ещe пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие. Валерий Карпин должен понимать, что нас ещe долго не допустят до официальных соревнований.

Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями», – сказал Кавазашвили.

  • Россию отстранили решениями ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.
  • Сборная играет только товарищеские встречи.
  • Впереди матч с Кенией (16 октября).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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Январь 59
1697306030
Слишком напряжённый конфликт на Ближнем Востоке может перевернуть пол Мира. Если уже даже Катар(главный союзник Европы и США) поддерживает Палестину и готов включиться в защиту Палестины и отключить Европу от природного газа( не путать с Сектором Газа), если уже Эрдоган открыто направил свой флот к берегам Израиля в противовес силам НАТО, если Эрдоган решился нанести ракетный удар по базам США в Сирии, то вполне возможно, что ни Олимпийские игры во Франции, ни Ч.Е. в Германии в следующем году не состоятся. Сейчас всё очень и очень сложно прогнозировать. Власть США рушится просто каждый день. И в некоторых странах Европы скоро выборы. К власти могут прийти новые люди, которые будут думать и делать всё по другому.
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SLADE2019
1697350398
Уже и в политику дед влез, вот уж неймется старику.
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