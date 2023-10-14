Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России

    Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не ждет возвращения России в международный футбол раньше 2028 года.

    «Нашу сборную не допустят до официальных соревнований ещe пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие. Валерий Карпин должен понимать, что нас ещe долго не допустят до официальных соревнований.

    Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями», – сказал Кавазашвили.

    • Россию отстранили решениями ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.
    • Сборная играет только товарищеские встречи.
    • Впереди матч с Кенией (16 октября).

    Новости по теме
    Тарханов назвал лучшего форварда сборной России 2
    Головин досрочно вернулся в расположение «Монако» из сборной России 2
    «Может, во Франции кушать нечего»: Глебов – о словах Карпина, что Кузяев подсушился 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+