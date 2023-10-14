Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не ждет возвращения России в международный футбол раньше 2028 года.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований ещe пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие. Валерий Карпин должен понимать, что нас ещe долго не допустят до официальных соревнований.

Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями», – сказал Кавазашвили.