Игнатьев дал совет «Спартаку» по поводу будущего Абаскаля

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что сейчас не время увольнять Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Причина неудач «Спартака» комплексная. Конечно, главным действующим лицом, который задает вектор развития команды, является главный тренер. Но, сместив сегодня одного специалиста на другого, нет гарантий, что в клубе изменится ситуация.

Чтобы улучшить положение красно-белых нужно время и понимание. Если в «Спартаке» есть мнение, что Абаскаля пора отправить в отставку, то правильно было бы это сделать после завершения первого круга чемпионата, в ноябре.

Тогда все решения будут приниматься безболезненно для команды. Придет новый тренер, у которого будет практически три месяца, чтобы познакомиться с игроками, выделить свою идею и довести ее до ума.

Такое решение будет правильным, а все остальное не то», – сказал Игнатьев.