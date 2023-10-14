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    Игнатьев дал совет «Спартаку» по поводу будущего Абаскаля

    Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что сейчас не время увольнять Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    «Причина неудач «Спартака» комплексная. Конечно, главным действующим лицом, который задает вектор развития команды, является главный тренер. Но, сместив сегодня одного специалиста на другого, нет гарантий, что в клубе изменится ситуация.

    Чтобы улучшить положение красно-белых нужно время и понимание. Если в «Спартаке» есть мнение, что Абаскаля пора отправить в отставку, то правильно было бы это сделать после завершения первого круга чемпионата, в ноябре.

    Тогда все решения будут приниматься безболезненно для команды. Придет новый тренер, у которого будет практически три месяца, чтобы познакомиться с игроками, выделить свою идею и довести ее до ума.

    Такое решение будет правильным, а все остальное не то», – сказал Игнатьев.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1884

      Спартач80 22 минуты назад

      Расскажите мне пожалуйста про то, кто такой Игнатьев?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10222

      САДЫЧОК 1 час назад

      Весь хлам высказывается от депутатов , до зазвездившегося Мостового!

      0
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      Рейтинг: +20304

      NewLife 2 часа назад

      Страна советов никуда не делась)))

      0
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      Рейтинг: +24584

      Persona_non_Grata > NewLife 1 час назад

      И главное, других кандидатов для обсуждения нет, от слова СОВСЕМ !!!(((

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      Рейтинг: +2894

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 1 час назад

      а кому из кандидатов-тренеров охота попасть сразу на матч зенит-Спартак весной, у всех "спасателей" очко не железное) да и осенью матчи предстоят не менее серьёзные...

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      Рейтинг: +24584

      Persona_non_Grata > ScarlettOgusania 34 минуты назад

      Я имел ввиду, что не обсуждают ни одного другого тренера, только Спартака !!! Ну видимо у всех всё отлично ...

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