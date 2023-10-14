Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

    Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

    Зарема Салихова высказалась о досрочном выходе сборной Бельгии на Евро-2024.

    • Бельгийскую национальную команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
    • Бельгийцы в отборе Евро-2024 набрали 16 очков в 6 турах.

    «С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жeлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?

    Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – заявила Зарема.

    Новости по теме
    Овчинников предложил Зарему на пост тренера женского «Спартака», а Мостового – на пост менеджера 3
    Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака» 7
    Зарема сравнила ситуацию в «Спартаке» и ЦСКА 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +967

      JIEGEHDA 4 минуты назад

      Во первых Бельгия сама и так выходила из групп а так же доходила и до 1/4 легко .
      Во вторых Бывший тренер Бельгии Роберто Мартинес который тренирует Португалию так же вышел из группы а Португалия по составу не сильнее Бельгийцев.и в третьих Не вижу явных соперников для этой Сборной в их группе . Шведы Австрийцы хороши но не уровень . Так что ничего сверхъестественного .пока судить рано. На самом ЧЕ и увидим и танцы и крики и истерику этого тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102767

      zigbert 13 минут назад

      Плохого тренера в такую сборную не взяли бы и Тедеско уже доказал свою квалификацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5861

      Эном айс 2 часа назад

      Когда утро без "Просекко".Хвали любого гомосека.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      FCSpartakM 2 часа назад

      Пожалуй самый сильный специалист в Спартаке за последние лет пять. Сделать боевитую команду после олежки кононова это уже результат. Жаль, что получилось короткое сотрудничество.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1723

      rac531 2 часа назад

      Да уж, очередной тренеришка из РФС))))Куда ему до таких титанов, как эсто-испанец Карпуша-дорогуша, усатый Черчесов, быстроногий Талалаев, горлопанистый Володька, .....)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25216

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Состав сборной Бельгии и группа... - они бы и без тренера это сделали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1472

      Lilipyt 3 часа назад

      Ну правильно тут у него есть футболисты, в Спартаке их нет. Вот и разный результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1651

      Taps 3 часа назад

      Русофобская федуниха опять помоечный рот раскрыла ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3195

      Болотоход 3 часа назад

      Короче все поняли про кого она) про газпромовскую дырявую помойку!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +719

      Нуф-Нуф 3 часа назад

      Трудно не согласиться.

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+