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  • Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

14 октября 2023, 12:24
10

Зарема Салихова высказалась о досрочном выходе сборной Бельгии на Евро-2024.

  • Бельгийскую национальную команду тренирует Доменико Тедеско.
  • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
  • Бельгийцы в отборе Евро-2024 набрали 16 очков в 6 турах.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жeлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?

Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – заявила Зарема.

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Источник: Metaratings
Отбор ЧЕ-2024 Россия. Премьер-лига Спартак Бельгия Тедеско Доменико Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Нуф-Нуф
1697276384
Трудно не согласиться.
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Taps
1697277762
Русофобская федуниха опять помоечный рот раскрыла ...
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Lilipyt
1697278257
Ну правильно тут у него есть футболисты, в Спартаке их нет. Вот и разный результат.
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DOCTOR PENALTY
1697280883
Состав сборной Бельгии и группа... - они бы и без тренера это сделали.
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FCSpartakM
1697281745
Пожалуй самый сильный специалист в Спартаке за последние лет пять. Сделать боевитую команду после олежки кононова это уже результат. Жаль, что получилось короткое сотрудничество.
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Эном айс
1697282021
Когда утро без "Просекко".Хвали любого гомосека.
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zigbert
1697288705
Плохого тренера в такую сборную не взяли бы и Тедеско уже доказал свою квалификацию.
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JIEGEHDA
1697289255
Во первых Бельгия сама и так выходила из групп а так же доходила и до 1/4 легко . Во вторых Бывший тренер Бельгии Роберто Мартинес который тренирует Португалию так же вышел из группы а Португалия по составу не сильнее Бельгийцев.и в третьих Не вижу явных соперников для этой Сборной в их группе . Шведы Австрийцы хороши но не уровень . Так что ничего сверхъестественного .пока судить рано. На самом ЧЕ и увидим и танцы и крики и истерику этого тренера
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k611
1697289748
Да в своей группе с таким подбором игроков у них и не должно проблем возникать
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Цугундeр
1697293969
С ЛуКакой зато. Хоть и без "Б".
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