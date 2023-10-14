Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

Во первых Бельгия сама и так выходила из групп а так же доходила и до 1/4 легко .
Во вторых Бывший тренер Бельгии Роберто Мартинес который тренирует Португалию так же вышел из группы а Португалия по составу не сильнее Бельгийцев.и в третьих Не вижу явных соперников для этой Сборной в их группе . Шведы Австрийцы хороши но не уровень . Так что ничего сверхъестественного .пока судить рано. На самом ЧЕ и увидим и танцы и крики и истерику этого тренера
Зарема Салихова высказалась о досрочном выходе сборной Бельгии на Евро-2024.
- Бельгийскую национальную команду тренирует Доменико Тедеско.
- Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
- Бельгийцы в отборе Евро-2024 набрали 16 очков в 6 турах.
«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жeлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?
Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – заявила Зарема.
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