Зарема прокомментировала результаты сборной Бельгии при Тедеско

Зарема Салихова высказалась о досрочном выходе сборной Бельгии на Евро-2024.

Бельгийскую национальную команду тренирует Доменико Тедеско.

Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

Бельгийцы в отборе Евро-2024 набрали 16 очков в 6 турах.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жeлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?

Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – заявила Зарема.