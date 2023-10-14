В УЕФА объяснили, почему Дюкова не исключили из исполкома организации

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек прокомментировал пребывание главы РФС Александра Дюкова в исполкоме организации.
- Команды из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
- Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021-го.
- Его мандат действует до 2025 года.
«Это не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя выкинуть.
Вы можете отстранить кого-либо, если за это подпишутся две трети членов исполнительного комитета. Отстранение действует до конгресса, на котором проводится голосование по вопросу исключения провинившегося члена. С этим должны быть согласны 50,1% человек.
Я не думаю, что большинство людей поддержали бы такую петицию. К сожалению, не все думают так, как мы, и не все думают так, как я.
Если бы Россия была исключена из структур УЕФА, всe было бы по-другому. В Европе разные люди думают по-разному. Всe не так просто. Это не прихоть», – цитирует Бонека Sport.pl.