В УЕФА объяснили, почему Дюкова не исключили из исполкома организации

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек прокомментировал пребывание главы РФС Александра Дюкова в исполкоме организации.

Команды из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021-го.

Его мандат действует до 2025 года.

«Это не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя выкинуть.

Вы можете отстранить кого-либо, если за это подпишутся две трети членов исполнительного комитета. Отстранение действует до конгресса, на котором проводится голосование по вопросу исключения провинившегося члена. С этим должны быть согласны 50,1% человек.

Я не думаю, что большинство людей поддержали бы такую петицию. К сожалению, не все думают так, как мы, и не все думают так, как я.

Если бы Россия была исключена из структур УЕФА, всe было бы по-другому. В Европе разные люди думают по-разному. Всe не так просто. Это не прихоть», – цитирует Бонека Sport.pl.