Глебов объяснил, чем легионеры сборной России отличаются от игроков РПЛ

Футболист сборной России Данил Глебов сравнил партнеров, выступающих в Европе, с теми, кто выступает в РПЛ.

– В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе. Разница чувствуется?

– Мне кажется, в физическом плане есть – ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения.

У сборной России 3 легионера: