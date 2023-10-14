Глебов объяснил, чем легионеры сборной России отличаются от игроков РПЛ

Футболист сборной России Данил Глебов сравнил партнеров, выступающих в Европе, с теми, кто выступает в РПЛ.
– В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе. Разница чувствуется?
– Мне кажется, в физическом плане есть – ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше, когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения.
У сборной России 3 легионера:
- Алексей Миранчук («Аталанта»);
- Далер Кузяев («Гавр»);
- Александр Головин («Монако»).
Источник: «РБ Спорт»