Бывший игрок «Спартака» рассказал о проблемах внутри клуба

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о результатах команды.
«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Проблема была в атмосфере и только в одной группе.
Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.
- Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.
- Клуб сейчас занимает 6-е место в РПЛ.
Источник: Sport24