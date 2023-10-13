Бывший игрок «Спартака» рассказал о проблемах внутри клуба

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о результатах команды.

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Проблема была в атмосфере и только в одной группе.

Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.