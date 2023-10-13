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    • Бывший игрок «Спартака» рассказал о проблемах внутри клуба

    Бывший игрок «Спартака» рассказал о проблемах внутри клуба

    Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о результатах команды.

    «У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Проблема была в атмосфере и только в одной группе.

    Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.

    • Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.
    • Клуб сейчас занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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