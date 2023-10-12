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    • Карпин объяснил выбор состава сборной России на матч с Камеруном

    Карпин объяснил выбор состава сборной России на матч с Камеруном

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о стартовом составе команды на товарищескую встречу с Камеруном.

    – Какое слово вы выделите перед этим матчем? Раньше вы часто говорили об экспериментах.

    – Экспериментов уже в марте было не так много в играх с Ираном и Ираком. Сейчас вызываются те игроки, которые вызывались до этого. Обойма уже есть, плюс вызываются ребята, которые проявляют себя в чемпионате России.

    – Каким вы видите футбол команды? Выделяется наша тройка полузащитников, которые сильны в разрушении.

    – Так и видится. Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты». Посмотрим, что из этого получится.

    – Какой самый главный принцип, по которому выбирали стартовый состав?

    – Мы видели на примере матча с Катаром, что физические кондиции многое решают. Пока силы были в первом тайме и пока чувствовали себя хорошо, многое получилось. Потом подсели, концовка первого тайма была хуже первых 30 минут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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