Карпин объяснил выбор состава сборной России на матч с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о стартовом составе команды на товарищескую встречу с Камеруном.

– Какое слово вы выделите перед этим матчем? Раньше вы часто говорили об экспериментах.

– Экспериментов уже в марте было не так много в играх с Ираном и Ираком. Сейчас вызываются те игроки, которые вызывались до этого. Обойма уже есть, плюс вызываются ребята, которые проявляют себя в чемпионате России.

– Каким вы видите футбол команды? Выделяется наша тройка полузащитников, которые сильны в разрушении.

– Так и видится. Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты». Посмотрим, что из этого получится.

– Какой самый главный принцип, по которому выбирали стартовый состав?

– Мы видели на примере матча с Катаром, что физические кондиции многое решают. Пока силы были в первом тайме и пока чувствовали себя хорошо, многое получилось. Потом подсели, концовка первого тайма была хуже первых 30 минут.