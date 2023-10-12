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    • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Камеруном – 12 октября

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Камеруном – 12 октября

    Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Камеруном, который пройдет 12 октября, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Стартовый состав на матч:

    Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов (К), Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

    Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19430

      paracetamol 10 минут назад

      Кого ты набрал, Валера? Где Малколм, Клаудиньо, Зюба...? Проиграть решил в очередной раз? Валил бы ты в родимую Эстляндию, к лимитрофам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11791

      alex1951 > paracetamol 4 минуты назад

      Не говори гоп,пока не перепрыгнешь...так ведь говорят?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Napaleon Banapart 20 минут назад

      А где Жирков??? А если серьезно удивляет отсутствие в сборной Мостового. (Зенит)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19430

      paracetamol > Napaleon Banapart 9 минут назад

      Еще Кудряшова не взял, кат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Napaleon Banapart > paracetamol 3 минуты назад

      Как не взял??? И Кудряшова не взяяяааал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1279

      SuperNils 44 минуты назад

      Буду болеть за Камерун.

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