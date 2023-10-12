Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Камеруном, который пройдет 12 октября, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов (К), Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин