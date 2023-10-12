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  • Бубнов дал советы Карпину по составу сборной России на игру с Камеруном

Бубнов дал советы Карпину по составу сборной России на игру с Камеруном

12 октября 2023, 11:33
4

Александр Бубнов рассказал, какой состав сборной России считает оптимальным на товарищеский матч с Камеруном.

«Место в воротах должен занять Сафонов. Сейчас он сильнее всех в России. Он выглядит даже лучше Онаны, пропускающего курьeзные голы в Европе. Но у нас конкуренция во вратарской линии высокая. И Помазун, и Лантратов могут безболезненно заменить Матвея в случае форс-мажора.

Если Карпин не будет отказываться от традиционной схемы в два центральных защитника, то идеальной парой будут Джикия и Осипенко. Евгеньев и Солдатенков сыграны, но сейчас они выглядят хуже, особенно, если принимать во внимание последнюю игру «Крыльев Советов» с «Пари НН» в РПЛ. При трех центральных появление на поле Солдатенкова выглядит обоснованным.

На краях обороны могут выйти Волков и Сильянов. Защитник «Краснодара», если будет и дальше играть на том же высоком уровне, то быстро переберeтся в топовый европейский чемпионат. Выбор в пользу игрока «Локомотива» не так очевиден, но ему хочется отдать предпочтение из-за внушительных габаритов, которые пригодятся с атлетичными африканцами.

В полузащите у нас самый большой выбор. Впервые за долгое время в команде собрались три сильных игрока из европейских чемпионатов, но тут есть небольшие проблемы. У Головина – мышечная травма, и его участие под вопросом. Алексей Миранчук практически не играет в «Аталанте». Его текущая готовность – загадка для тренерского штаба. Только Кузяев на хорошем счету в «Гавре». Участие всех трeх – большое подспорье для сборной.

Остальные позиции в центре поля зависят от тактики, которую изберет Карпин. При четырeх полузащитниках оптимальным смотрится вариант с Бариновым в опорной зоне. Все эти игроки хорошо знают друг друга.

При игре в пять полузащитников на поле может появиться и Пиняев. За счeт высокой скорости он будет полезен на фланге. Появление Глебова с первых минут маловероятно. Скорее всего, он заменит кого-то в опорной зоне по ходу встречи. Остальные пока далеки от стартового состава.

Неслучайно Карпин вызвал трeх центральных нападающих. Возможно, с Камеруном сборная сыграет с одним чистым форвардом. Соболев подходит лучше всего. Он отлично цепляется за верховые мячи, а также не выступал в последних играх «Спартака». Чалов и Сергеев часто испытывают проблемы с габаритными защитниками. Это может сыграть не в их пользу при выборе стартового состава», – резюмировал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Цугундeр
1697100815
После удара в Бубен, можно и не заморачиваться. Достаточно "Джикия и Осипенко" по центру. 1-2,и до свидания.
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фанат джигурды
1697103228
А много выиграл состав фк Фабус (Бронницы)?
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АЛЕКС 58
1697104711
Погребняка ещё пригласите с Павлюченко. Барин,Джикия...одни пердуны старые. Молодёжь наигрывать нужно,дебил чухонский! Можно не ждать ничего хорошего от игры сброда чухонца.
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Fialet
1697105639
" У Головина – мышечная травма" - хер там, он трус продажный. "Только Кузяев на хорошем счету в «Гавре»" - ага, быть на хорошем счету в команде с водокачки много мастерства не надо.
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