Бубнов дал советы Карпину по составу сборной России на игру с Камеруном

Александр Бубнов рассказал, какой состав сборной России считает оптимальным на товарищеский матч с Камеруном.

«Место в воротах должен занять Сафонов. Сейчас он сильнее всех в России. Он выглядит даже лучше Онаны, пропускающего курьeзные голы в Европе. Но у нас конкуренция во вратарской линии высокая. И Помазун, и Лантратов могут безболезненно заменить Матвея в случае форс-мажора.

Если Карпин не будет отказываться от традиционной схемы в два центральных защитника, то идеальной парой будут Джикия и Осипенко. Евгеньев и Солдатенков сыграны, но сейчас они выглядят хуже, особенно, если принимать во внимание последнюю игру «Крыльев Советов» с «Пари НН» в РПЛ. При трех центральных появление на поле Солдатенкова выглядит обоснованным.

На краях обороны могут выйти Волков и Сильянов. Защитник «Краснодара», если будет и дальше играть на том же высоком уровне, то быстро переберeтся в топовый европейский чемпионат. Выбор в пользу игрока «Локомотива» не так очевиден, но ему хочется отдать предпочтение из-за внушительных габаритов, которые пригодятся с атлетичными африканцами.

В полузащите у нас самый большой выбор. Впервые за долгое время в команде собрались три сильных игрока из европейских чемпионатов, но тут есть небольшие проблемы. У Головина – мышечная травма, и его участие под вопросом. Алексей Миранчук практически не играет в «Аталанте». Его текущая готовность – загадка для тренерского штаба. Только Кузяев на хорошем счету в «Гавре». Участие всех трeх – большое подспорье для сборной.

Остальные позиции в центре поля зависят от тактики, которую изберет Карпин. При четырeх полузащитниках оптимальным смотрится вариант с Бариновым в опорной зоне. Все эти игроки хорошо знают друг друга.

При игре в пять полузащитников на поле может появиться и Пиняев. За счeт высокой скорости он будет полезен на фланге. Появление Глебова с первых минут маловероятно. Скорее всего, он заменит кого-то в опорной зоне по ходу встречи. Остальные пока далеки от стартового состава.

Неслучайно Карпин вызвал трeх центральных нападающих. Возможно, с Камеруном сборная сыграет с одним чистым форвардом. Соболев подходит лучше всего. Он отлично цепляется за верховые мячи, а также не выступал в последних играх «Спартака». Чалов и Сергеев часто испытывают проблемы с габаритными защитниками. Это может сыграть не в их пользу при выборе стартового состава», – резюмировал Бубнов.