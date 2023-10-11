Овчинников предложил Зарему на пост тренера женского «Спартака», а Мостового – на пост менеджера

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предложил кандидатуры в руководство женского «Спартака».

Об открытии женской команды клуб должен объявить 14 октября.

Она будет выступать в Суперлиге.

Мужской «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

«Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»? Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте еe смело. Дайте человеку поруководить командой.

Думаю, она через месяца два уже успокоится на всю оставшуюся жизнь. Поступит хоть в институт, закончит курсы. Это будет очень интересный эксперимент.

Женский футбол «Спартаку» очень нужен, чтобы отвлечь внимание от первой команды. Это правильно. Только нужно сделать красиво. Чтобы рост у всех был 180, третий-четвeртый размер – сами понимаете чего… Головы. Чтобы мужикам было интересно. Думаю, болельщики «Спартака» смело сядут на стадион наслаждаться.

Интересный тандем бы был, если Александра Мостового поставить тренером, а Зарему – менеджером. Но лучше, наоборот, Мостового менеджером. Зарема достойна поработать главным тренером», – сказал Овчинников.