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    • Овчинников предложил Зарему на пост тренера женского «Спартака», а Мостового – на пост менеджера

    Овчинников предложил Зарему на пост тренера женского «Спартака», а Мостового – на пост менеджера

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предложил кандидатуры в руководство женского «Спартака».

    • Об открытии женской команды клуб должен объявить 14 октября.
    • Она будет выступать в Суперлиге.
    • Мужской «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

    «Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»? Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте еe смело. Дайте человеку поруководить командой.

    Думаю, она через месяца два уже успокоится на всю оставшуюся жизнь. Поступит хоть в институт, закончит курсы. Это будет очень интересный эксперимент.

    Женский футбол «Спартаку» очень нужен, чтобы отвлечь внимание от первой команды. Это правильно. Только нужно сделать красиво. Чтобы рост у всех был 180, третий-четвeртый размер – сами понимаете чего… Головы. Чтобы мужикам было интересно. Думаю, болельщики «Спартака» смело сядут на стадион наслаждаться.

    Интересный тандем бы был, если Александра Мостового поставить тренером, а Зарему – менеджером. Но лучше, наоборот, Мостового менеджером. Зарема достойна поработать главным тренером», – сказал Овчинников.

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    Источник: Legalbet

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    11.10.2023 22:24
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