В пятницу, 13 октября, сборная Португалии сыграет со Словакией. Игра пройдет в рамках отбора чемпионата Европы 2024 года, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Португалия

Команда лидирует в отборочной группе, имея в своем активе 18 очков. Выходцы с Пиренеев выиграли все шесть матчей, забили 24 гола, но при этом не пропустили ни одного гола. Отметим, отрыв от Словакии, идущей на втором месте, составляет пять очков.

Словакия

Сборная Словакии идет на втором месте, имея в своем активе 13 очков. Команда выиграла четыре матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела поражение. В активе сборной Словакии восемь забитых голов, но при этом команда пропустила два матча.

Факты о личных встречах

Португалия и Словакия нечасто играли друг с другом – история противостояния команд насчитывает только пять матчей. В четырех встречах побеждали португальцы, в одном поединке была зафиксирована ничья. Португалия забила в ворота соперник восемт голов, а Словакия ответила одним забитым мячом.

Прогноз на матч Португалия – Словакия

В предстоящей встрече, на наш взгляд, сборная Португалии выглядит фаворитом этого матча. Команда выиграет встречу со Словакией с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Португалии (1.27), ТБ 2.5 (1.67).