В пятницу, 13 октября, сборная Нидерландов сыграет с Францией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Нидерланды

Сборная Нидерландов идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда в четырех матчах выиграла три встречи, в одном поединке уступила. Отметим, подопечные Кумана забили восемь голов и пропустили пять мячей. Нидерланды на шесть баллов отстают от лидирующей в группе сборной Франции.

Франция

Сборная Франции идет на первом месте, имея в своем активе 15 очков. Команда выиграла все пять матчей отборочного цикла чемпионата страны. Отметим, подопечные Дешама отличились 11 голами и вовсе не пропускали мячи.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает двадцать девять игр, в которых Нидерланды побеждали в 11 матчах. Франция праздновала успех в 14 поединках. Остальные встречи были сыграны вничью.

Прогноз на матч Нидерланды – Франция

В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – это сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама идут со стопроцентным результатом, и вряд ли есть предпосылки, чтобы эта тенденция изменилась. Наш прогноз – победа Франции (1.98).