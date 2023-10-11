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    Нидерланды – Франция: прогноз матч отбора ЧЕ-2024, 13 октября

    В пятницу, 13 октября, сборная Нидерландов сыграет с Францией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда в четырех матчах выиграла три встречи, в одном поединке уступила. Отметим, подопечные Кумана забили восемь голов и пропустили пять мячей. Нидерланды на шесть баллов отстают от лидирующей в группе сборной Франции.

    Франция

    Сборная Франции идет на первом месте, имея в своем активе 15 очков. Команда выиграла все пять матчей отборочного цикла чемпионата страны. Отметим, подопечные Дешама отличились 11 голами и вовсе не пропускали мячи.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает двадцать девять игр, в которых Нидерланды побеждали в 11 матчах. Франция праздновала успех в 14 поединках. Остальные встречи были сыграны вничью.

    Прогноз на матч Нидерланды – Франция

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – это сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама идут со стопроцентным результатом, и вряд ли есть предпосылки, чтобы эта тенденция изменилась. Наш прогноз – победа Франции (1.98).

    Источник: Бомбардир

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