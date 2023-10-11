Быстров объяснил провал Азара в «Реале»

Владимир Быстров убежден, что карьеру Эдена Азара погубила ночная жизнь в Мадриде.

Накануне бельгиец объявил о завершении карьеры в 32 года.

«Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И все, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять.

Все уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», – сказал Быстров.