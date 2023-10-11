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    Быстров объяснил провал Азара в «Реале»

    Владимир Быстров убежден, что карьеру Эдена Азара погубила ночная жизнь в Мадриде.

    Накануне бельгиец объявил о завершении карьеры в 32 года.

    «Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И все, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять.

    Все уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», – сказал Быстров.

    • «Реал» досрочно расторг с Азаром контракт в начале лета.
    • Вингер провел в команде 4 полных сезона.
    • Он забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3181

      Болотоход 2 часа назад

      клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8957

      Беспонтий 2 часа назад

      и заодно зевая
      он объяснил победу уругвая

      "там это в тысча дивятьсот тридцатом мля году"
      (трусы меняя на ходу)


      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14996

      Skull_Boy 2 часа назад

      Чья бы корова мычала

      0
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