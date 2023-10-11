Быстров объяснил провал Азара в «Реале»

Владимир Быстров убежден, что карьеру Эдена Азара погубила ночная жизнь в Мадриде.
Накануне бельгиец объявил о завершении карьеры в 32 года.
«Он не справился с ночной жизнью Мадрида. И все, его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять.
Все уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», – сказал Быстров.
- «Реал» досрочно расторг с Азаром контракт в начале лета.
- Вингер провел в команде 4 полных сезона.
- Он забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах.
Источник: «Матч ТВ»