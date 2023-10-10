Карпин оценил уровень сборной Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко отозвался о сборной Камеруна.

По мнению Карпина, это самый сильный соперник его команды за последние полтора года.

«По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно.

И мне, и футболистам – сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.

Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие», – сказал Карпин.