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    Карпин оценил уровень сборной Камеруна

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко отозвался о сборной Камеруна.

    По мнению Карпина, это самый сильный соперник его команды за последние полтора года.

    «По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно.

    И мне, и футболистам – сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.

    Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие», – сказал Карпин.

    • Россия примет Камерун 12 октября в 19:00 мск.
    • Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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    Источник: «Чемпионат»

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